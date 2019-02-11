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В Петербурге гигантская сосулька смяла несколько машин

Водители жалуются на плачевные последствия оттепели

В Северной столице на Лиговском проспекте с крыши здания упала огромная глыба льда, которая повредила сразу 8 машин. Россиянка, которой сосулька проломила переднее стекло на автомобиле, отметила, что в этом доме находятся театр и прокуратура и могли пострадать люди.

Об инциденте она сообщила в группе "ДТП и ЧП|Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте".

Как отмечает агентство FlashNord, из-за потепления сосульки разбили уже десятки машин по всему городу, а также около 10 человек получили травмы от упавших льдин. 

Полина ИВАНОВА
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