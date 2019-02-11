В Петербурге гигантская сосулька смяла несколько машин

Нибиру
- Дьявольская планета приближается: Нибиру сняли на видео
- Пострашнее будет: в космосе родилась вторая Нибиру
- Нибиру готовит людей к новой великой эре
194 новости
В Северной столице на Лиговском проспекте с крыши здания упала огромная глыба льда, которая повредила сразу 8 машин. Россиянка, которой сосулька проломила переднее стекло на автомобиле, отметила, что в этом доме находятся театр и прокуратура и могли пострадать люди.
Об инциденте она сообщила в группе "ДТП и ЧП|Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте".
Как отмечает агентство FlashNord, из-за потепления сосульки разбили уже десятки машин по всему городу, а также около 10 человек получили травмы от упавших льдин.
В организации удивились фантазиям Украины о бегающих с автоматами солдатах из России
Пока батька торопится в Сочи, хозяин Кремля находится в рабочей поездке в Татарстане