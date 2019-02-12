В аэропорту Барнаула случилось ЧП

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Шесть пассажиров рейса Барнаул – Москва пострадали в результате инцидента, случившегося утром 12 февраля в воздушной гавани сибирского города.
При посадке пассажиров в самолет сложилась верхняя площадка трапа, и люди упали с высоты. По сообщению "Пятого канала", 2 человека попали в больницу. Остальные вылетели в Москву.
Пострадавшим помогли другие пассажиры и сотрудники аэропорта. В настоящее время обстоятельства ЧП выясняются, возбуждено уголовное дело.
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