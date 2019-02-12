В аэропорту Барнаула случилось ЧП

Были госпитализированы два человека

Шесть пассажиров рейса Барнаул – Москва пострадали в результате инцидента, случившегося утром 12 февраля в воздушной гавани сибирского города.

При посадке пассажиров в самолет сложилась верхняя площадка трапа, и люди упали с высоты. По сообщению "Пятого канала", 2 человека попали в больницу. Остальные вылетели в Москву.

Пострадавшим помогли другие пассажиры и сотрудники аэропорта. В настоящее время обстоятельства ЧП выясняются, возбуждено уголовное дело.