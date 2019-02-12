Во Вьетнаме двое пьяных россиян погибли мучительной смертью

Российские туристы пренебрегли запретом купаться в океане

Двое граждан РФ, несмотря на предупреждение о высоких волнах, отправились плавать на одном из пляжей Нячанга утром 12 февраля. Однако мужчины не справились со стихией и начали тонуть. Спасатели вытащили путешественников из воды в бессознательном состоянии.

Сотрудники пляжа рассказали порталу Tuoi Tre, что россияне слишком долго находились в воде. Когда им делали искусственное дыхание, то спасатели почувствовали запах алкоголя.

Приехавшая бригада "скорой помощи" провела пострадавшим трахеостомию и отвезла их в больницу, где врачи констатировали смерть мужчин. Теперь власти курорта выясняют детали произошедшего.