Нибиру
- Дьявольская планета приближается: Нибиру сняли на видео
- Пострашнее будет: в космосе родилась вторая Нибиру
- Нибиру готовит людей к новой великой эре
Двое граждан РФ, несмотря на предупреждение о высоких волнах, отправились плавать на одном из пляжей Нячанга утром 12 февраля. Однако мужчины не справились со стихией и начали тонуть. Спасатели вытащили путешественников из воды в бессознательном состоянии.
Сотрудники пляжа рассказали порталу Tuoi Tre, что россияне слишком долго находились в воде. Когда им делали искусственное дыхание, то спасатели почувствовали запах алкоголя.
Приехавшая бригада "скорой помощи" провела пострадавшим трахеостомию и отвезла их в больницу, где врачи констатировали смерть мужчин. Теперь власти курорта выясняют детали произошедшего.
В организации удивились фантазиям Украины о бегающих с автоматами солдатах из России
Пока батька торопится в Сочи, хозяин Кремля находится в рабочей поездке в Татарстане