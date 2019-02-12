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В Нижневартовске загорелась многоэтажка

Фото: vk.com/vartovsk86region
Пострадавших увезли в больницу

В Ханты-Мансийском округе в пятиэтажном доме произошел пожар. Огонь полыхает на крыше площадью 100 кв. метров. Спасатели эвакуировали 40 человек из здания. 

Как передает Telegram-канал LIFE SHOT, двух жителей госпитализировали. Впрочем, информация о пострадавших разнится. Telegram-каналу RT стало известно, что в результате ЧП никто не получил травм. 

На месте происшествия, как сообщает МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу, работают 8 единиц техники и 40 пожарных. 

К восьми часам вечера по московскому времени пожар полностью потушили, подтвердили в спасательном ведомстве.

"В 22:04 (20:04 мск) завершилась полная ликвидация", – рассказали в пресс-службе ТАСС.

Известно, что у одного из попавших в больницу жильцов – крайне тяжелое состояние. Жертвой ЧП стал пожилой мужчина – он скончался от сердечного приступа после эвакуации. 

Полина ИВАНОВА
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