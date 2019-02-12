В Нижневартовске загорелась многоэтажка

Нибиру
- Дьявольская планета приближается: Нибиру сняли на видео
- Пострашнее будет: в космосе родилась вторая Нибиру
- Нибиру готовит людей к новой великой эре
В Ханты-Мансийском округе в пятиэтажном доме произошел пожар. Огонь полыхает на крыше площадью 100 кв. метров. Спасатели эвакуировали 40 человек из здания.
Как передает Telegram-канал LIFE SHOT, двух жителей госпитализировали. Впрочем, информация о пострадавших разнится. Telegram-каналу RT стало известно, что в результате ЧП никто не получил травм.
На месте происшествия, как сообщает МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу, работают 8 единиц техники и 40 пожарных.
К восьми часам вечера по московскому времени пожар полностью потушили, подтвердили в спасательном ведомстве.
"В 22:04 (20:04 мск) завершилась полная ликвидация", – рассказали в пресс-службе ТАСС.
Известно, что у одного из попавших в больницу жильцов – крайне тяжелое состояние. Жертвой ЧП стал пожилой мужчина – он скончался от сердечного приступа после эвакуации.
В организации удивились фантазиям Украины о бегающих с автоматами солдатах из России
Пока батька торопится в Сочи, хозяин Кремля находится в рабочей поездке в Татарстане