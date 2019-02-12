На шахте в Кузбассе произошло ЧП

Нибиру
- Дьявольская планета приближается: Нибиру сняли на видео
- Пострашнее будет: в космосе родилась вторая Нибиру
- Нибиру готовит людей к новой великой эре
194 новости
В Кемеровской области во время работ в монтажной камере шахты обрушилась порода. В результате инцидента погиб один человек, еще одного госпитализировали.
О происшествии агентству "Интерфакс" сообщил источник в органах технического надзора.
В организации удивились фантазиям Украины о бегающих с автоматами солдатах из России
Пока батька торопится в Сочи, хозяин Кремля находится в рабочей поездке в Татарстане