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В Серпухове пьяный дантист протаранил три машины

Нарушитель пытался скрыться, но был задержан бдительными соседями

В подмосковном Серпухове не совсем трезвый водитель, протаранил три припаркованных машины на бульваре 65 лет Победы. Пострадавшие автомобилисты вызвали полицию.

Как сообщает "Подмосковье сегодня", нарушитель, по предварительным данным, врач-стоматолог местной клиники, попытался скрыться с места происшествия, однако его смогли задержать до приезда ДПС соседи и случайно ехавшая мимо кинологическая служба.

Свидетели ЧП отметили, что горе-водитель сыпал угрозами в адрес неравнодушных граждан, бросился на владельца одного из разбитых автомобилей, не подчинялся требованиям сотрудников ДПС. Нарушителя даже примчалась успокаивать его мать.


Очевидцы рассказали, что в крови водителя выявили 1,8 промилле алкоголя. На пьяницу соседи и пострадавшие написали заявления в ГИБДД и местную прокуратуру.

Елена УСОВА
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