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Названа причина обыска агрохолдингов ФСБ

Фото: nac.gov.ru
Владельцы компаний поплатились за использование "серых" схем

В среду, 13 февраля, работники Федеральной налоговой службы вместе с сотрудниками Федеральной службы безопасности провели обыски и изъяли документы у ряда сельскохозяйственных производителей.

Эксперты считают, что начавшаяся проверка проводится в рамках борьбы с "серыми" схемами неуплаты НДС. 

"Казалось бы, благое дело – борьба государства с теневым рынком... Но то, как эту кампанию с июня 2017 года начали в УФНС РФ, негативным образом сказалось на всем секторе АПК", – считает редактор Regnum Светлана Шаповалова.

О том, что обыски могут быть связаны с неуплатой экспортного НДС, подтвердили ТАСС два источника в отрасли.

По информации РИА "Новости", сотрудники ФНС и ФСБ пришли в агрокомпании на Урале и в Ленинградской области.

Валентина МАЙОРОВА
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