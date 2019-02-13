Владельцы компаний поплатились за использование "серых" схем

В среду, 13 февраля, работники Федеральной налоговой службы вместе с сотрудниками Федеральной службы безопасности провели обыски и изъяли документы у ряда сельскохозяйственных производителей.

Эксперты считают, что начавшаяся проверка проводится в рамках борьбы с "серыми" схемами неуплаты НДС.

"Казалось бы, благое дело – борьба государства с теневым рынком... Но то, как эту кампанию с июня 2017 года начали в УФНС РФ, негативным образом сказалось на всем секторе АПК", – считает редактор Regnum Светлана Шаповалова.

О том, что обыски могут быть связаны с неуплатой экспортного НДС, подтвердили ТАСС два источника в отрасли.

По информации РИА "Новости", сотрудники ФНС и ФСБ пришли в агрокомпании на Урале и в Ленинградской области.