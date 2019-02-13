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В Подмосковье спасли замерзающих в автобусе людей

Транспорт застрял из-за сильного снегопада

Непогода в столичном регионе привела к тому, что в Химках едва не случилась трагедия. Навигатор завел автобус с рабочими на слишком узкую дорогу, а при попытке развернуться машина съехала на обочину. Спасли людей добровольцы-джиперы лишь спустя 8 часов.

Застрявшие в сугробах подали заявку волонтерскому движению "Джип Алерт" через систему 112, чтобы автобус вытащила специальная машина. Однако одного автомобиля оказалось недостаточно.

Как передает портал "Подмосковье сегодня", тогда руководитель организации проехал через всю Москву 100 км, чтобы с помощью своего Land Rover Defender помочь замерзающим рабочим. Спустя два часа автобус удалось вернуть на дорогу. 

Полина ИВАНОВА
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