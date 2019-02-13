От взрыва погибли десятки военных в Иране

Террористы напали на автобус

На юго-востоке Ирана во время подрыва автобуса погибли, по предварительным данным, более 20 военных Корпуса стражей исламской революции. Еще примерно столько же получили ранения.



Как сообщило агентство IRNA, боевики совершили атаку сегодня в провинции Систан и Белуджистан.

