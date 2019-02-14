Нибиру
- Боль и агрессия: Нибиру уничтожит Землю изощренным способом
- За сутки до атаки: звезда Первого канала столкнулась с Нибиру на отдыхе
- Жуткий холод и страх: страшные облака Нибиру окутали Землю
195 новости
"Боинг-767", который принадлежит компании Аzur, врезался в лайнер "России" в аэропорту "Внуково" в четверг, 14 февраля. Инцидент произошел при буксировке.
Как сообщает Telegram-канал Mash, у одного самолета повредился правый винглет, у другого – стабилизатор. В лайнерах не было пассажиров. По предварительной информации, пострадавших нет. В пресс-службе Внуково рассказали Telegram-каналу "360", что при буксировке самолета компании "Россия" сотрудники хендлинговой компании UTG ошиблись с путем проезда.
"Из-за этого произошло касание крыльями самолета авиакомпании Azur Air", – отметили представители аэропорта.
Токио придется выйти за рамки своей стратегии
Кандидат в президенты Украины может выбыть из предвыборной гонки