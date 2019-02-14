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Во Внуково столкнулись два самолета

Фото: Татьяна Белякова/ТАСС
Воздушные судна получили повреждения

"Боинг-767", который принадлежит компании Аzur, врезался в лайнер "России" в аэропорту "Внуково" в четверг, 14 февраля. Инцидент произошел при буксировке.

Как сообщает Telegram-канал Mash, у одного самолета повредился правый винглет, у другого – стабилизатор. В лайнерах не было пассажиров. По предварительной информации, пострадавших нет. В пресс-службе Внуково рассказали Telegram-каналу "360", что при буксировке самолета компании "Россия" сотрудники хендлинговой компании UTG ошиблись с путем проезда.

"Из-за этого произошло касание крыльями самолета авиакомпании Azur Air", – отметили представители аэропорта. 

Полина ИВАНОВА
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