В Сыктывкаре школьник напал с ножом на мать и бабушку

Нибиру
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В Сыктывкаре сотрудники правоохранительных органов предъявили 15-летнему юноше обвинение в попытке убить двух женщин. Девятиклассник сначала избил и попытался задушить мать, на помощь которой пришла его бабушка. Однако в ответ парень несколько раз ударил обеих родственниц ножом.
Матери удалось спастись от разъяренного сына, выпрыгнув с балкона первого этажа, а бабушка, как сообщает пресс-служба прокуратуры республики Коми, сбежала от внука через входную дверь.
По информации агентства Flashnord, подросток не стал отрицать тот факт, что пытался зарезать родных, но не раскаялся.
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