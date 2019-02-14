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В Сыктывкаре школьник напал с ножом на мать и бабушку

Подростка возмутило требование родительницы оторваться от компьютерных игр

В Сыктывкаре сотрудники правоохранительных органов предъявили 15-летнему юноше обвинение в попытке убить двух женщин. Девятиклассник сначала избил и попытался задушить мать, на помощь которой пришла его бабушка. Однако в ответ парень несколько раз ударил обеих родственниц ножом.

Матери удалось спастись от разъяренного сына, выпрыгнув с балкона первого этажа, а бабушка, как сообщает пресс-служба прокуратуры республики Коми, сбежала от внука через входную дверь.

По информации агентства Flashnord, подросток не стал отрицать тот факт, что пытался зарезать родных, но не раскаялся.

Полина ИВАНОВА
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