Мэр Иванова стал жертвой нападения

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На мэра города Иваново Владимира Шарыпова 14 февраля набросился неизвестный мужчина с битой.
"Да, действительно, на меня напали вчера у дома, я сейчас в больнице", – рассказал чиновник ТАСС.
Отмечается, что Шарыпов сумел дать отпор злоумышленнику, и тому пришлось убежать. Догнать нападавшего не удалось.
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