Мэр Иванова стал жертвой нападения

Чиновник сумел защититься от преступника

На мэра города Иваново Владимира Шарыпова 14 февраля набросился неизвестный мужчина с битой.

"Да, действительно, на меня напали вчера у дома, я сейчас в больнице", – рассказал чиновник ТАСС.



Отмечается, что Шарыпов сумел дать отпор злоумышленнику, и тому пришлось убежать. Догнать нападавшего не удалось.