Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Мэр Иванова стал жертвой нападения

Чиновник сумел защититься от преступника

На мэра города Иваново Владимира Шарыпова 14 февраля набросился неизвестный мужчина с битой.

 "Да, действительно, на меня напали вчера у дома, я сейчас в больнице", – рассказал чиновник ТАСС. 

Отмечается, что Шарыпов сумел дать отпор злоумышленнику, и тому пришлось убежать. Догнать нападавшего не удалось.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы продали российский "Боинг"

Самолет купил единственный участник торгов за $661,5 тыс

Вашингтон готовит цветную революцию в еще одной стране

США поведут Молдавию по пути Украины и Грузии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей