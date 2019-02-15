В Сургуте предотвратили теракт

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Сотрудники правоохранительных органов поймали в Сургуте нескольких мужчин, у которых были пояса смертников и огнестрельное оружие. По словам источника, они хотели убить людей на проспекте Ленина.
Как сообщает издание URA.RU, пресс-службы СК и УМВД по ХМАО пока не комментируют эту информацию.
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