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В Сургуте предотвратили теракт

Силовики обезвредили злоумышленников

Сотрудники правоохранительных органов поймали в Сургуте нескольких мужчин, у которых были пояса смертников и огнестрельное оружие. По словам источника, они хотели убить людей на проспекте Ленина.

Как сообщает издание URA.RU, пресс-службы СК и УМВД по ХМАО пока не комментируют эту информацию. 

Анастасия КАРПЫШЕВА
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