В Псковской области пенсионер зарезал надоедливую жену

Россиянин разозлился на сожительницу из-за того, что она мешала ему спать

Сотрудники правоохранительных органов задержали 65-летнего жителя одной из деревень Невельского района, которого подозревают в убийстве 62-летней россиянки. Мужчина ударил ножом женщину в сердце на глазах дочери и ее знакомого.

Как передает пресс-служба СУ СКР по региону, пострадавшая скончалась в машине "скорой помощи". По информации агентства Flashnord, полиция возбудила уголовное дело и выясняет детали трагедии.