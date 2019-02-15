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В Псковской области пенсионер зарезал надоедливую жену

Россиянин разозлился на сожительницу из-за того, что она мешала ему спать

Сотрудники правоохранительных органов задержали 65-летнего жителя одной из деревень Невельского района, которого подозревают в убийстве 62-летней россиянки. Мужчина ударил ножом женщину в сердце на глазах дочери и ее знакомого.

Как передает пресс-служба СУ СКР по региону, пострадавшая скончалась в машине "скорой помощи". По информации агентства Flashnord, полиция возбудила уголовное дело и выясняет детали трагедии. 

Полина ИВАНОВА
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