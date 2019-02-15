Нибиру
- Боль и агрессия: Нибиру уничтожит Землю изощренным способом
- За сутки до атаки: звезда Первого канала столкнулась с Нибиру на отдыхе
- Жуткий холод и страх: страшные облака Нибиру окутали Землю
195 новости
Сотрудники правоохранительных органов задержали 65-летнего жителя одной из деревень Невельского района, которого подозревают в убийстве 62-летней россиянки. Мужчина ударил ножом женщину в сердце на глазах дочери и ее знакомого.
Как передает пресс-служба СУ СКР по региону, пострадавшая скончалась в машине "скорой помощи". По информации агентства Flashnord, полиция возбудила уголовное дело и выясняет детали трагедии.
Жителям Незалежной предложили оценить достижения Порошенко
США поведут Молдавию по пути Украины и Грузии