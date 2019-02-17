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Погиб чемпион России по рукопашному бою

Спортсмен ввязался в драку с охранником

У здания Минкомсвязи в Москве рано утром произошла драка, в результате которой погиб чемпион России по рукопашному бою Геннадий Павлов.

Отмечается, что спортсмен подрался с охранником после словесной перепалки. При этом о точной причине смерти не сообщается, передает РЕН ТВ.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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