Нибиру
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У здания Минкомсвязи в Москве рано утром произошла драка, в результате которой погиб чемпион России по рукопашному бою Геннадий Павлов.
Отмечается, что спортсмен подрался с охранником после словесной перепалки. При этом о точной причине смерти не сообщается, передает РЕН ТВ.
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