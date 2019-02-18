Южная Корея задержала судно с 11 российскими моряками

Рыбаков подозревают в браконьерстве

Южнокорейские пограничники поймали траулер с экипажем из России, уличив его в незаконном промысле.



Об этом сообщили в МИД Южной Кореи.

"Все моряки находятся в безопасности, в Находку для оказания им помощи из Владивостока выехали сотрудники южнокорейского консульства", – цитирует ТАСС заявление дипведомства.

Корабль был задержан накануне. На борту находилось 11 человек.