Южная Корея задержала судно с 11 российскими моряками

Нибиру
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Южнокорейские пограничники поймали траулер с экипажем из
России, уличив его в незаконном промысле.
Об этом сообщили в МИД Южной Кореи.
"Все моряки находятся в безопасности, в Находку для оказания им помощи из Владивостока выехали сотрудники южнокорейского консульства", – цитирует ТАСС заявление дипведомства.
Корабль был задержан накануне. На борту находилось 11 человек.
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