В Поморье безработная сгорела во время застолья в честь получения пособия

Ее сожитель остался жив

В Архангельской области в аварийном деревянном доме из-за пожара погибла 36-летняя женщина.

"В пятницу женщина получила пособие по безработице, которое они, по словам сожителя, потратили на спиртное. Незадолго до происшествия мужчина ушел в гости к друзьям. Спустя несколько часов в квартире произошло возгорание", – сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Спасти женщину не удалось – соседи слишком поздно заметили огонь. По предварительной информации, пожар мог начаться из-за того, что погибшая курила в нетрезвом состоянии, отмечает FlashNord.