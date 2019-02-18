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В Поморье безработная сгорела во время застолья в честь получения пособия

Ее сожитель остался жив

В Архангельской области в аварийном деревянном доме из-за пожара погибла 36-летняя женщина.

"В пятницу женщина получила пособие по безработице, которое они, по словам сожителя, потратили на спиртное. Незадолго до происшествия мужчина ушел в гости к друзьям. Спустя несколько часов в квартире произошло возгорание", – сообщается на сайте ГУ МЧС по региону. 

Спасти женщину не удалось – соседи слишком поздно заметили огонь. По предварительной информации, пожар мог начаться из-за того, что погибшая курила в нетрезвом состоянии, отмечает FlashNord.

Валентина МАЙОРОВА
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