Нибиру
- Нибиру убила первых людей на Марсе
- Боль и агрессия: Нибиру уничтожит Землю изощренным способом
- Послезавтра: черное солнце Нибиру погубит Землю
197 новости
В Архангельской области в аварийном деревянном доме из-за пожара погибла 36-летняя женщина.
"В пятницу женщина получила пособие по безработице, которое они, по словам сожителя, потратили на спиртное. Незадолго до происшествия мужчина ушел в гости к друзьям. Спустя несколько часов в квартире произошло возгорание", – сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
Спасти женщину не удалось – соседи слишком поздно заметили огонь. По предварительной информации, пожар мог начаться из-за того, что погибшая курила в нетрезвом состоянии, отмечает FlashNord.
Британцы рассказали об ухудшившемся состоянии экс-полковника ГРУ, чтобы новость о его гибели не стала шоком
Другие экспортеры не смогут воспользоваться трубой, но из вредности потеснят российскую компанию