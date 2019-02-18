Задержан врио Дзержинска

Нибиру
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Временно исполняющий обязанности главы подмосковного
Дзержинска Сергей Грибинюченко поймали с поличным при попытке получить взятку.
Об этом сообщает "Ридус" со ссылкой на источник.
Грибинюченко был назначен на должность всего две недели назад.
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