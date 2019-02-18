Задержан врио Дзержинска

Глава города пробыл на посту две недели

Временно исполняющий обязанности главы подмосковного Дзержинска Сергей Грибинюченко поймали с поличным при попытке получить взятку.



Об этом сообщает "Ридус" со ссылкой на источник.

Грибинюченко был назначен на должность всего две недели назад.