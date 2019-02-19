Два самолета упали в Индии

Данных о жертвах пока нет

Два воздушных судна пилотажной группы воздушных сил Индии "Сурья Киран" потерпели крушение. Об этом сообщает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" во вторник, 19 февраля.

Уточняется, что авария произошла неподалеку от авиабазы в городе Бангалор на юге страны. Информации о жертвах пока не поступило.

Агентство ANI опубликовало видеокадры, на которых видно, как на месте крушения поднимается столб густого черного дыма.