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Во Владивостоке насмерть сбили мать с маленьким ребенком

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают водителя

Страшное ДТП произошло во Владивостоке: иномарка на полном ходу протаранила молодых родителей с полуторагодовалым сыном на пешеходном переходе. Автомобилист скрылся с места аварии, оставив пострадавших умирать.

Очевидцы этой трагедии вытащили семью из-под машины и вызвали "скорую помощь". Однако, как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, мать и малыш скончались в больнице от полученных травм. Мужчину госпитализировали.

По информации агентства РИА ФАН, полиция установила личность виновника ДТП и начала его поиски. Как передает издание "Царьград", в семье есть еще дочь-шестиклассница, которая теперь осталась без мамы.  

Полина ИВАНОВА
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