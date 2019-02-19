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Автобус влетел под грузовик на трассе "Дон"

Фото: dontr.ru
Есть погибшие

Столкновение грузовика дорожной службы и пассажирского микроавтобуса произошло во вторник, 18 февраля, на 999-м километре трассы М-4 "Дон" в Октябрьском районе Ростовской области.

В автобусе, следовавшем по маршруту Ростов-на-Дону – Миллерово, находились 14 человек. Шестеро из них погибли, семеро пострадали, передает "Дон-ТР".

Фото: dontr.ru

В ДТП пострадали еще два автомобиля. 

"Микроавтобус врезался во впереди идущий большегруз. От удара микроавтобус отбросило на две машины, после чего рейсовый транспорт опрокинулся на бок", – пишет 161.RU со ссылкой на источник в экстренных службах региона. 

По данным издания, среди погибших – водитель маршрутки. Водители большегруза и двух иномарок, а также их пассажиры не пострадали.

Причины аварии выясняются.

Николай ВИКТОРОВ
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