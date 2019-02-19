В Москве загорелся жилой дом

В Сети появилось видео с места происшествия

В микрорайоне Ясенево начался пожар в квартире на 11-м этаже жилого дома. О причинах возгорания не сообщается.

На Голубинской улице работают спасатели МЧС и пожарные, сообщает Telegram-канал "Говорит Москва". По словам очевидцев, горят уже 4 квартиры.