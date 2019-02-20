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В Японском море ищут упавший истребитель F-2

Пилотов бомбардировщика нашли живыми

Многоцелевой боевой самолет F-2 Сил самообороны Японии пропал с радаров в среду, 20 февраля, недалеко от префектуры Ямагути спустя час после того, как вылетел с базы Цуики в префектуре Фукуока. По предварительной информации, воздушное судно, проводившее с двумя другими F-2 учения, рухнуло в Японское море.

Летчикам удалось катапультироваться, спасатели быстро их обнаружили благодаря зажженному сигнальному факелу, сейчас они оба находятся в сознании. Как стало известно агентству Kyodo, спецслужбы начали искать самолет. Как передает телеканал NHK, военные корабли смогли определить предполагаемое место крушение бомбардировщика.

Глава Министерства обороны Японии Такэси Ивая пообещал, что его ведомство расследует этот инцидент. Специальная комиссия начала проверять стоящие на вооружении F-2 и истребители F-15.

Полина ИВАНОВА
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