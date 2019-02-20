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В селе Тропарево городского округа Можайский обрушилась кровля столовой средней школы утром 20 февраля. По предварительным данным, пострадавших нет.
О происшествии сообщает Главное управление МЧС России по Московской области. Спецслужбы отправились устранять последствия ЧП.
Как стало известно радио "Говорит Москва", 200 детей и 26 сотрудников учебного заведения вывели на улицу. Занятия отменили. Площадь обрушения составила 146 кв. метров.
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Обвинения основаны на докладе британской группы Bellingcat