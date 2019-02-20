Детей и преподавателей эвакуировали из учебного заведения

В селе Тропарево городского округа Можайский обрушилась кровля столовой средней школы утром 20 февраля. По предварительным данным, пострадавших нет.

О происшествии сообщает Главное управление МЧС России по Московской области. Спецслужбы отправились устранять последствия ЧП.

Как стало известно радио "Говорит Москва", 200 детей и 26 сотрудников учебного заведения вывели на улицу. Занятия отменили. Площадь обрушения составила 146 кв. метров.