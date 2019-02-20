Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Подмосковье найдут ответственных за рухнувшую в школе крышу

Отмечается, что дело было заведено после того, как о происшествии написали СМИ

После обрушения кровли в одной из школ Можайска следственный отделом ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по статье "Халатность". 

По сообщению интернет-издания "Подмосковье сегодня", 20 февраля в пристройке к школе в поселке Тропарево Можайского района рухнула кровля. К счастью, никто не пострадал.

На месте ЧП сейчас работают следователи и криминалисты, сообщается на сайте ведомства. Ученики школы продолжат свои занятия в селе Сокольниково.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Нетаньяху отменил встречу с Путиным

В Москве планировалось обсуждение сирийского вопроса

Незалежная потеряла доставившего в Донбасс "Бук" офицера ГРУ

Обвинения основаны на докладе британской группы Bellingcat

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей