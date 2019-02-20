В Подмосковье найдут ответственных за рухнувшую в школе крышу

Отмечается, что дело было заведено после того, как о происшествии написали СМИ

После обрушения кровли в одной из школ Можайска следственный отделом ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по статье "Халатность".

По сообщению интернет-издания "Подмосковье сегодня", 20 февраля в пристройке к школе в поселке Тропарево Можайского района рухнула кровля. К счастью, никто не пострадал.

На месте ЧП сейчас работают следователи и криминалисты, сообщается на сайте ведомства. Ученики школы продолжат свои занятия в селе Сокольниково.