В Подмосковье найдут ответственных за рухнувшую в школе крышу

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После обрушения кровли в одной из школ Можайска следственный отделом ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по статье "Халатность".
По сообщению интернет-издания "Подмосковье сегодня", 20 февраля в пристройке к школе в поселке Тропарево Можайского района рухнула кровля. К счастью, никто не пострадал.
На месте ЧП сейчас работают следователи и криминалисты, сообщается на сайте ведомства. Ученики школы продолжат свои занятия в селе Сокольниково.
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Обвинения основаны на докладе британской группы Bellingcat