Брошенные коты устроили потоп в Петербурге

Домашние любимцы оказались настоящими разбойниками

Три квартиры пострадали в Калининском районе Санкт-Петербурга из-за того, что оставленные без присмотра кошки затопили соседей.

По сообщению FlashNord, ЧП произошло в квартире, хозяйка которой умерла, а ее домашние любимцы остались жить одни.

Затопленные соседи начали стучать в дверь, но им никто не открыл, пришлось вызывать сотрудников МЧС и ЖКС. Выяснилось, что квартира опечатана, в ней остались лишь животные, которых, однако кто-то время от времени подкармливает. Лотки при этом кошкам не меняют, поэтому в помещении стоит жуткий смрад. Вероятно, животные умудрились открыть водопроводный кран и учинили настоящий потоп.



