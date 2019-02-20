Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Брошенные коты устроили потоп в Петербурге

Домашние любимцы оказались настоящими разбойниками

Три квартиры пострадали в Калининском районе Санкт-Петербурга из-за того, что оставленные без присмотра кошки затопили соседей. 

По сообщению FlashNord, ЧП произошло в квартире, хозяйка которой умерла, а ее домашние любимцы остались жить одни.

Затопленные соседи начали стучать в дверь, но им никто не открыл, пришлось вызывать сотрудников МЧС и ЖКС. Выяснилось, что квартира опечатана, в ней остались лишь животные, которых, однако кто-то время от времени подкармливает. Лотки при этом кошкам не меняют, поэтому в помещении стоит жуткий смрад. Вероятно, животные умудрились открыть водопроводный кран и учинили настоящий потоп.


Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Нетаньяху отменил встречу с Путиным

В Москве планировалось обсуждение сирийского вопроса

Незалежная потеряла доставившего в Донбасс "Бук" офицера ГРУ

Обвинения основаны на докладе британской группы Bellingcat

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей