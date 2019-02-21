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В резиденцию Путина врезался автобус

Фото: kremlin.ru
Водитель снес ворота владений

Рейсовый автобус налетел на ворота коттеджа, расположенного рядом с замком Майендорф в поселке Барвиха – усадьбы, принадлежащей Управлению делами Президента России. 

По сообщению "МК", ЧП произошло рано утром 21 февраля. За рулем рейсового автобуса, следовавшего по маршруту от станции метро "Тушино" до села Николо-Урюпино, сидел 23-летний Идрис из республики Чечня, пассажиров в салоне не было.

По словам водителя, у автобуса отказали тормоза, поэтому он решил остановить машину, направив ее в ворота поселка. Сразу после аварии к автобусу подбежали охранники и взяли у шофера письменное объяснение. Сотрудники ГИБДД оформили протокол за превышение скорости. Отмечается, что заблудившийся автобус нанес ущерб фасаду, воротам и замкам.

Замок Майендорф – стилизованная под французские шато XVI в. усадьба баронессы Майендорф. В поместье проводятся официальные встречи российского президента с главами иностранных государств и другие официальные мероприятия.

Валентина МАЙОРОВА
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