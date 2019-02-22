Ела стиральный порошок: замучившую ребенка мать отправили за решетку

Девочка неделю страдала в запертой квартире от голода и жажды

Женщину 1997 года рождения, умершую трехлетнюю дочку которой нашли в Кирове в запертой квартире, оставили под стражей на 2 месяца.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России по Кировской области. Против злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Умершую девочку нашла в квартире бабушка 20 февраля. Следствие считает, что мать оставила дочь без присмотра на несколько дней, и девочка погибла.

Судебно-медицинские эксперты считают, что причиной гибели ребенка могло стать обезвоживание, сообщает телеканал "Царьград". По словам уполномоченного по правам ребенка в Кировской области Владимира Шабардина, молодая женщина предположительно, отсутствовала дома с 13 по 20 февраля, при этом мать перекрыла воду в квартире и спрятала всю еду. По информации телеграм-канала НТВ, голодная девочка ела стиральный порошок. Точная причина смерти ребенка будет установлена после проведения экспертизы.

