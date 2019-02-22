Неизвестный напал на контролера в метро

Полиция Москвы ищет мужчину, который напал на станции "Текстильщики" на сотрудника метрополитена.

Злоумышленник попытался спуститься в подземку без проездного. Контролеры прошли за ним в вагон, где безбилетник ранил одного из них предметом, похожим на нож.

"На станции "Кузьминки" злоумышленник выбежал из вагона и скрылся с места происшествия," – рассказал "Вечерней Москве" пресс-секретарь УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.