В Петербурге эвакуировали школу из-за гранаты

Один из учащихся устроил переполох

В центре Санкт-Петербурга семиклассник принес на уроки боеприпас.

Была поднята тревога, 50 человек вывели из школы, сообщает FlashNord со ссылкой на ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники ОМОНа выяснили, что граната РГ-33 безопасна, так как от нее остался только корпус. Школьник рассказал, что нашел гранату в Автово рядом с кладбищем. На занятия любознательный ученик принес боеприпас, чтобы сдать его в школьный музей.