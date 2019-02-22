В Подмосковье отправили за решетку "заказавшую" подругу женщину

Преступница проведет в колонии 5 лет

В Люберцах вынесли приговор 42-летней женщине, заказавшей убийство своей знакомой, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В начале 2018 г. женщина стала подыскивать наемного убийцу, чтобы тот за денежное вознаграждение расправился с ее 53-летней знакомой. О поисках киллера узнали правоохранители и взяли встречи заказчицы с исполнителем под свой контроль.

Преступление она оценила в 100 тыс. рублей. Она передала предполагаемому убийце 4 тыс. рублей аванса, после чего тот отдал преступнице фотографии, якобы сделанные на месте преступления. Злоумышленницу задержали, когда она передавала подставному киллеру оставшиеся деньги, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



