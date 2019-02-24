Неизвестный устроил стрельбу в Астраханской области

Нибиру
- Пришельцы с Нибиру отберут у людей Землю
- Нибиру убила первых людей на Марсе
- Новая Нибиру предупредила крымчан о конце света
201 новости
В селе Бахтемир Астраханской области неизвестный открыл огонь по полицейским. Об этом рассказал старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Андрей Хегай.
По его словам, мужчина разгуливал с ружьем по улице. Ему предложили сдать оружие, однако он отказался и стал стрелять. Ответным огнем его ликвидировали.
"В ходе задержания огнестрельные ранения получил оперативный сотрудник полиции, ему оказывается необходимая медицинская помощь", – цитирует руководителя следственного управления СК L!fe.
В Киеве вновь напомнили о том, что Москва оказалась главным экономическим партнером страны
На Украине беспокоятся за свою информационную безопасность