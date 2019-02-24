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Неизвестный устроил стрельбу в Астраханской области

Полицейские ликвидировали стрелка

В селе Бахтемир Астраханской области неизвестный открыл огонь по полицейским. Об этом рассказал старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Андрей Хегай.

По его словам, мужчина разгуливал с ружьем по улице. Ему предложили сдать оружие, однако он отказался и стал стрелять. Ответным огнем его ликвидировали.

"В ходе задержания огнестрельные ранения получил оперативный сотрудник полиции, ему оказывается необходимая медицинская помощь", – цитирует руководителя следственного управления СК L!fe.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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