Неизвестный устроил стрельбу в Астраханской области

Полицейские ликвидировали стрелка

В селе Бахтемир Астраханской области неизвестный открыл огонь по полицейским. Об этом рассказал старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Андрей Хегай.

По его словам, мужчина разгуливал с ружьем по улице. Ему предложили сдать оружие, однако он отказался и стал стрелять. Ответным огнем его ликвидировали.

"В ходе задержания огнестрельные ранения получил оперативный сотрудник полиции, ему оказывается необходимая медицинская помощь", – цитирует руководителя следственного управления СК L!fe.