В Бангладеше захвачен самолет

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В аэропорту города Читтагонг террорист захватил пассажирский самолет. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Асадуззаман Хан.
Отмечается, что преступник угрожал пилоту пистолетом. К счастью, все пассажиры и экипаж лайнера успешно покинули борт, передает Bdnews24.
Террорист остался в самолете. После его задержали во время штурма. На месте работают специальные службы.
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