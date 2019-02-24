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В Бангладеше захвачен самолет

Преступник угрожал пистолетом экипажу лайнера

В аэропорту города Читтагонг террорист захватил пассажирский самолет. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Асадуззаман Хан.

Отмечается, что преступник угрожал пилоту пистолетом. К счастью, все пассажиры и экипаж лайнера успешно покинули борт, передает Bdnews24.

Террорист остался в самолете. После его задержали во время штурма. На месте работают специальные службы.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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