В Санкт-Петербурге микроавтобус влетел на тротуар

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В Северной столице на Невском проспекте, у пересечения с набережной Мойки, произошло ДТП 26 февраля. Машина врезалась в фонарь, выворотив столбик ограды, который едва не ударил по пешеходам.
В результате ЧП никто не пострадал. О происшествии сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "Вконтакте".
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