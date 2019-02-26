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В Санкт-Петербурге микроавтобус влетел на тротуар

Полностью съехать с проезжей части автомобилю помешал столб

В Северной столице на Невском проспекте, у пересечения с набережной Мойки, произошло ДТП 26 февраля. Машина врезалась в фонарь, выворотив столбик ограды, который едва не ударил по пешеходам.

В результате ЧП никто не пострадал. О происшествии сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "Вконтакте".

Полина ИВАНОВА
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