В Казахстане произошел взрыв в жилом доме

Количество погибших может вырасти

Жертвами ЧП, случившегося утром 27 февраля в многоквартирном доме в городе Тараз на юге республики, стали 2 человека.

В областном департаменте по ЧС РИА "Новости" сообщили, что число погибших может увеличиться. Причина происшествия в настоящее время устанавливается, на месте ЧП работают представители экстренных служб и психологи.

