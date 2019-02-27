В Казахстане произошел взрыв в жилом доме

Нибиру
- Пришельцы с Нибиру отберут у людей Землю
- Нибиру убила первых людей на Марсе
- Новая Нибиру предупредила крымчан о конце света
204 новости
Жертвами ЧП, случившегося утром 27 февраля в многоквартирном доме в городе Тараз на юге республики, стали 2 человека.
В областном департаменте по ЧС РИА "Новости" сообщили, что число погибших может увеличиться. Причина происшествия в настоящее время устанавливается, на месте ЧП работают представители экстренных служб и психологи.
Киев свято верит в помощь могущественной Джакарты
Следующие длинные выходные наступят только в мае