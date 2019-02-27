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В Казахстане произошел взрыв в жилом доме

Количество погибших может вырасти

Жертвами ЧП, случившегося утром 27 февраля в многоквартирном доме в городе Тараз на юге республики, стали 2 человека.

В областном департаменте по ЧС РИА "Новости" сообщили, что число погибших может увеличиться. Причина происшествия в настоящее время устанавливается, на месте ЧП работают представители экстренных служб и психологи.

Валентина МАЙОРОВА
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