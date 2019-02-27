На месте происшествия работают экстренные службы

В Кемеровской области страшная трагедия унесла жизни пятерых взрослых и трех детей.

Ранее ТАСС сообщал о семи погибших, двое из которых – дети. По сообщению регионального МЧС, в деревянном одноэтажном доме было 3 квартиры, в двух из них никто не жил.



"Негативными факторами развития пожара стали позднее обнаружение и сообщение о возгорании в оперативные службы... Общая площадь пожара составила более 100 кв. метров", – отметили в ведомстве. В настоящее время пожар потушен, причины возгорания устанавливаются, отмечает телеканал "360".

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара, в ближайшее время для установления причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.