На севере Индии разбился вертолет

Информация о личности жертв уточняется

Вертолет Ми-17 ВВС Индии потерпел крушение в штате Джамму и Кашмир, погибли 2 человека

По сообщению Indian Express, авиакатастрофа случилась около 10.40 по местному времени в округе Бадгам. По предварительным данным, один из погибших может быть гражданским лицом, однако официального подтверждения этой информации пока нет.



