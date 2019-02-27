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На севере Индии разбился вертолет

Информация о личности жертв уточняется

Вертолет Ми-17 ВВС Индии потерпел крушение в штате Джамму и Кашмир, погибли 2 человека

По сообщению Indian Express, авиакатастрофа случилась около 10.40 по местному времени в округе Бадгам. По предварительным данным, один из погибших может быть гражданским лицом, однако официального подтверждения этой информации пока нет.


Валентина МАЙОРОВА
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