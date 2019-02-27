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В Сибири грузовой самолет не долетел до места назначения

Воздушное судно летело из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре

Грузовой самолет Ан-12 с четырьмя членами экипажа на борту, совершил аварийную посадку в городе Братск Иркутской области.

По информации РЕН ТВ, причиной вынужденной остановки стал отказ третьего двигателя.

В пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте ТАСС подтвердили, что  Ан-12 совершил экстренную посадку днем 27 февраля. При этом представитель службы не уточнил, какой рейс выполнял самолет, и сколько человек было на борту.


Валентина МАЙОРОВА
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