В Ростовской области в жилом доме взорвался газ

Информации о погибших и пострадавших нет

В городе Таганроге в многоквартирном доме произошел взрыв.

От хлопка газа в квартире на втором этаже вылетели окна и дверь, сообщает портал "ФедералПресс".

В ГУ МВД по Ростовской области порталу подтвердили, что ведомство начало проверку случившегося. К счастью, от утечки газа никто не погиб и не пострадал.

