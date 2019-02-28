В Ростовской области в жилом доме взорвался газ

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В городе Таганроге в многоквартирном доме произошел взрыв.
От хлопка газа в квартире на втором этаже вылетели окна и дверь, сообщает портал "ФедералПресс".
В ГУ МВД по Ростовской области порталу подтвердили, что ведомство начало проверку случившегося. К счастью, от утечки газа никто не погиб и не пострадал.
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