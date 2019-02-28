В столице напали на генерала в отставке

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Генерал-полковник в отставке, бывший заместитель министра промышленности РФ Александр Бриндиков был избит в центре Москвы неизвестными.
"Бриндиков подъехал на своем автомобиле к одному из зданий... ему загородил дорогу другой автомобиль. Генерал просигналил с просьбой пропустить... водителю иномарки это не понравилось: он и его знакомый вышли из машины и избили его",
– рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
После ЧП экс-замминистра попал в больницу. В пресс-службе столичного ГУ МВД агентству подтвердили информацию о происшествии и добавили, что сейчас правоохранители разыскивают злоумышленников.
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