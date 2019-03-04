Густой черный дым распространился над городом

Пункт сортировки мусора загорелся в понедельник, 4 марта, в Московском районе Санкт-Петербурга.

Сигнал о воспламенении поступил в оперативные службы МЧС примерно в 12:30 мск. Сначала было подозрение, что горит сервис по обслуживанию газовых баллонов в легковых автомобилях, расположенный по адресу: Митрофаньевское шоссе, 28. Но в данной компании пояснили, что пожар возник не у них, а по соседству, где расположено предприятие по сортировке мусора, сообщает "Фонтанка".

Густой черный дым можно видеть издалека, рассказывают очевидцы. В воздухе сильно пахнет жженой резиной.

К 13:25 мск пожар ранга №1 бис на площади 60 кв. м был ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.