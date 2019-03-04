Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Петербурге загорелся мусорный ангар

Фото: vk.com/spb_today
Густой черный дым распространился над городом

Пункт сортировки мусора загорелся в понедельник, 4 марта, в Московском районе Санкт-Петербурга.

Сигнал о воспламенении поступил в оперативные службы МЧС примерно в 12:30 мск. Сначала было подозрение, что горит сервис по обслуживанию газовых баллонов в легковых автомобилях, расположенный по адресу: Митрофаньевское шоссе, 28. Но в данной компании пояснили, что пожар возник не у них, а по соседству, где расположено предприятие по сортировке мусора, сообщает "Фонтанка".

Густой черный дым можно видеть издалека, рассказывают очевидцы. В воздухе сильно пахнет жженой резиной.

К 13:25 мск пожар ранга №1 бис на площади 60 кв. м был ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.  

Вера СВЕТЛОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Кино закончилось": украинцы требуют отправить Порошенко в тюрьму

Разъяренные люди предлагают и более жестокие меры наказания президента Незалежной

"Полезла какая-то гадость": Скрипаль разоткровенничалась об отравлении

Подробности прогремевшего на весь мир дела появились в годовщину событий в Солсбери

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей