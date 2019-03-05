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В аэропорту "Внуково" умерла женщина

Причины смерти пока неизвестны

В столичном аэропорте "Внуково" скончалась пожилая женщина, передает РИА ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

По данным издания, женщина погибла в зале прилета. Ей стало плохо, она потеряла сознание и умерла. Медики не смогли ей помочь. 

Подробности случившегося не разглашаются. 



Марина МОНРО
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