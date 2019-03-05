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На Кубани подросток устроил стрельбу. Подробности

Фото: www.globallookpress.com
По предварительным данным пострадали пять человек

В школе Темрюкском районе Краснодарского края произошла стрельба. Один из учеников  обстрелял из пневматического ружья своих одноклассников.  Пострадали пять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник. 

По неподтвержденной информации, стрельбу из травматического пистолета открыл 14-летний подросток. В региональном МВД сообщили, что инцидент произошел вчера, 4 марта, вне стен школы. 



Марина МОНРО
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