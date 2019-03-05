Во Владимирской области произошел взрыв

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В городе Гороховец на заводе пластмассовой тары час назад случилось ЧП.
"Инцидент произошел на заводе "Русджам". Сейчас выясняем, взорвалось там что-то, или это просто возгорание",
– рассказал ТАСС глава администрации Гороховецкого района Алексей Бубела. Он добавил, что пострадали 7 человек, они госпитализированы, и несчастный случай мог произойти из-за того, что кто-то из рабочих закурил в неположенном месте. Как сообщает агентство со ссылкой на ГУ МЧС по Владимирской области, пожар начался в строительной бытовке на площади 4 кв. м, вызова пожарных не было.
Старший помощник руководителя Следственного управления следственного комитета России по региону Ирина Минина рассказала, что по факту ЧП начата проверка, производство не затронуто.
По информации Telegram-канала Mash, состояние четырех из семи пострадавших оценивается как тяжелое.
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