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Во Владимирской области произошел взрыв

Четверо из семи пострадавших находятся в тяжелом состоянии

В городе Гороховец на заводе пластмассовой тары час назад случилось ЧП.

"Инцидент произошел на заводе "Русджам". Сейчас выясняем, взорвалось там что-то, или это просто возгорание", 

– рассказал ТАСС глава администрации Гороховецкого района Алексей Бубела. Он добавил, что пострадали 7 человек, они госпитализированы, и несчастный случай мог произойти из-за того, что кто-то из рабочих закурил в неположенном месте. Как сообщает агентство со ссылкой на ГУ МЧС по Владимирской области, пожар начался в строительной бытовке на площади 4 кв. м, вызова пожарных не было.

Старший помощник руководителя Следственного управления следственного комитета России по региону Ирина Минина рассказала, что по факту ЧП начата проверка, производство не затронуто.

По информации Telegram-канала Mash, состояние четырех из семи пострадавших оценивается как тяжелое.

Валентина МАЙОРОВА
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