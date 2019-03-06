Родных известного журналиста избили похитители

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Мать и брат Юрия Дудя пострадали несколько месяцев назад. Сейчас полиция ищет преступников, сообщает телеграм-канал Mash.
Нападение произошло утром, в 08:00, еще осенью. Мать журналиста обратилась к стражам порядка сразу, но они тогда спустили расследование на тормозах.
Анна Степановна преподает химию в школе Олимпийского резерва, ей 62 года. Игорю 39 лет. Побили родных Дудя у дома, где они живут. По данным стражей порядка, нападавших было несколько, и травмы были несерьезными, пишет телеграм-канал Mash.
Брат Юрия Дудя разводится с женой. Супруги никак не могут поделить сына. В то утро папа и бабушка вели мальчика в садик. Когда они вышли из подъезда, к дому подъехали две машины.
Жена Игоря, ее отец и трое крепких парней напали на Анну Степановну и Игоря и попытались забрать у них ребенка. Но, как стало известно Mash, им это не удалось.
Личности подозреваемых в нападении установлены. Это московский бизнесмен Геннадий А. и его охранники. Вместе с ними была дочь предпринимателя Юлия, она же супруга брата Юрия Дудя, поясняет телеграм-канал.
Машины, на которых скрылись незадачливые похитители лемянника журналиста, разыскиваются. Это Mercedes ML, куда хотели затащить мальчика, и Chevrolet Tahoe, в котором сидели крепкие секьюрити тестя Игоря, уточняет Mash.
Брат журналиста написал заявление. Только ему отказали в расследовании. Через несколько дней вмешалась прокуратура, и потребовали провести дополнительную проверку.
Сегодня в полиции возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Побои"), отмечает Mash.
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