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Трагедия перед праздником: в Подмосковье произошла смертельная авария

Столкнулись два автомобиля

На сорок первом километре Дмитровского шоссе в городском округе Мытищи в ДТП погибла женщина, еще 4 – пострадали.

"Грузовой автомобиль Mercedes с полуприцепом по неустановленной причине пробил ограждение, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автомобилем марки Nissan", - 

рассказали интернет-изданию "Подмосковье сегодня" в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. По факту ДТП начата проверка, обстоятельства аварии выясняются.

Валентина МАЙОРОВА
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