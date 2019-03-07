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Потомку Пушкина дали по голове в Москве

Хулиган выдал себя за полицейского

В столичном Измайловском парке неизвестный избил Андрея Де Торби – прямого потомка великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Официальным комментарием полиции пресса не располагает.

Злоумышленник представился сотрудником полиции, чего он хотел от Де Торби – осталось неизвестным. Потомок великого русского классика растерялся, получив удар пистолетом по голове, однако хулиган не стал добивать Де Торби и убрался восвояси, сообщает "Федерал Пресс".

Валентина МАЙОРОВА
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