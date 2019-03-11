Камчатке грозит опасность

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Вулкан Шивелуч, расположенный в Усть-Камчатском районе Камчатского края, выбросил столб пепла высотой более 4 километров.
Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Шлейф извержения вулкана распространяется на 65 километров. Эксперты присвоили извержению "оранжевый" код авиационной опасности, так как пепловые выбросы могут повлиять на полеты самолетов.
Шивелуч "проснулся" в конце прошлого года.
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