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Камчатке грозит опасность

"Проснулся" один из крупнейших вулканов полуострова

Вулкан Шивелуч, расположенный в Усть-Камчатском районе Камчатского края, выбросил столб пепла высотой более 4 километров.

Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.  

Шлейф извержения вулкана распространяется на 65 километров. Эксперты присвоили извержению "оранжевый" код авиационной опасности, так как пепловые выбросы могут повлиять на полеты самолетов. Шивелуч "проснулся" в конце прошлого года.

Валентина МАЙОРОВА
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