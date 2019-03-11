На борту российского самолета ищут бомбу

В пресс-службе авиакомпании пока не стали комментировать происшествие

Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Бахрейна в Москву, совершил вынужденную посадку в столице Азербайджана Баку.

По информации Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти", записку о бомбе на борту нашли в туалете лайнера. Спецслужбы собираются осмотреть воздушное судно. По сообщению Telegram-канала LIFE SHOT, в самолете сработал датчик бортовой неисправности.

Источник сообщил "Интерфаксу", что самолет уже проверен, опасных предметов на борту не было найдено. "Мужчина, сообщивший об обнаружении записки, задержан, с ним проводится беседа", – уточнил собеседник агентства.

В Москву самолет должен был прибыть в 16:00, пока сообщается только о задержке рейса на 23 минуты, сообщает URA.RU.

