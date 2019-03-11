Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На борту российского самолета ищут бомбу

В пресс-службе авиакомпании пока не стали комментировать происшествие

Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Бахрейна в Москву, совершил вынужденную посадку в столице Азербайджана Баку. 

По информации Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти", записку о бомбе на борту нашли в туалете лайнера. Спецслужбы собираются осмотреть воздушное судно. По сообщению Telegram-канала LIFE SHOT, в самолете сработал датчик бортовой неисправности.

Источник сообщил "Интерфаксу", что самолет уже проверен, опасных предметов на борту не было найдено. "Мужчина, сообщивший об обнаружении записки, задержан, с ним проводится беседа", – уточнил собеседник агентства.

В Москву самолет должен был прибыть в 16:00, пока сообщается только о задержке рейса на 23 минуты, сообщает URA.RU

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

В деле о загадочном исчезновении малайзийского "Боинга" всплыло убийство

Дипломата, расследовавшего трагедию, "убрали"

Тест: что вы знаете о трагедии на перевале Дятлова?

Загадочная гибель даже сейчас не дает покоя исследователям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей