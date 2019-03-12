Конора Макгрегора арестовали в Майами

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Боец смешанного стиля Конор Макгрегор был задержан в США после того, как разбил телефон своего фаната.
Тридцатилетнего ирландца обвиняют в преступном поведении и вооруженном ограблении, сообщает Miami Herald. По данным источника, инцидент произошел в 5 утра. На выходе из клуба поклонник Макгрегора попытался сфотографировать его, однако боец выхватил у него телефон стоимостью тысячу долларов и растоптал его. Затем, по сообщению полиции, ирландец подобрал обломки сотового и унес их с собой.
Происшествие попало на камеры наблюдения. Макгрегор не был арестован на месте ЧП, однако позднее полицейские пришли за ним в его дом на Майами Бич, отмечает "Федерал Пресс".
Адвокат спортсмена Самуэль Рабин уже заявил, что Макгрегор готов оказывать полное содействие расследованию.
Во Флориду колоритный ирландский боец отправился, чтобы отдохнуть.
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