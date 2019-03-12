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Конора Макгрегора арестовали в Майами

Конор Макгрегор. Фото: www.globallookpress.com
Отдых во Флориде обернулся тюремным заключением

Боец смешанного стиля Конор Макгрегор был задержан в США после того, как разбил телефон своего фаната.

Тридцатилетнего ирландца обвиняют в преступном поведении и вооруженном ограблении, сообщает Miami Herald. По данным источника, инцидент произошел в 5 утра. На выходе из клуба поклонник Макгрегора попытался сфотографировать его, однако боец выхватил у него телефон стоимостью тысячу долларов и растоптал его. Затем, по сообщению полиции, ирландец подобрал обломки сотового и унес их с собой.

Происшествие попало на камеры наблюдения. Макгрегор не был арестован на месте ЧП, однако позднее полицейские пришли за ним в его дом на Майами Бич, отмечает "Федерал Пресс".

Адвокат спортсмена Самуэль Рабин уже заявил, что Макгрегор готов оказывать полное содействие расследованию.

Во Флориду колоритный ирландский боец отправился, чтобы отдохнуть. 

Валентина МАЙОРОВА
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